Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

Як відомо, наразі у сховищах України зберігається 9 млрд кубометрів газу.

"Зараз він (рівень видобутку газу - ред.) впав через ведення військових дій в східних областях і на півдні, але незначно - на 3,7% по місяцю. В принципі нам достатньо свого видобутку, щоб забезпечити потреби населення", - підсумовує Шмигаль.

За його словами, внаслідок падіння економіки й зупинки роботи великих хімічних і сталеливарних підприємств споживання газу у промисловості зменшилось. Саме тому Україні буде достатньо спроможності щодо закачки трубопроводами з Європи.

Премʼєр також зазначив, що з початком бурхливого розвитку економіки, Україні потрібно буде більше газу. З цієї причини уряд наразі працює з європейськими партнерами, аби збільшити спроможність отримання газу з Європи та з LNG-терміналів з Туреччини. Деталі наразі не розкриваються.

Крім того, Шмигаль відмовився прогнозувати ціни на газ для українців після вересня поточного року, однак зауважив, що влада робитиме усе, аби платежі були відносно комфортними для населення.

"Давайте подивимося, як ми пройдемо цей період (до вересня, - ред.), а далі будемо дивитися на модель, щоб це був, по-перше, ринок. Тому що в Європі ринок, а ми йдемо в Європу. З іншої сторони, будемо дивитися, щоб комунальні платежі були відносно комфортними для людей", - повідомляє Шмигаль.

Нагадаємо, Єврокомісія розробила план дій на випадок припинення газопостачання з Росії: у разі припинення газопостачання з РФ, члени ЄС ділитимуться надлишками газу з іншими країнами

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