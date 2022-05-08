Єврокомісія розробила план дій на випадок припинення газопостачання з Росії, - El Pais
У разі припинення газопостачання з Росії, члени Євросоюзу ділитимуться надлишками газу з іншими країнами
Про це повідомляє El Pais.
За інформацією джерел іспанського видання, у разі припинення постачання газу з РФ, Євросоюз вимагатиме від країн-членів, які мають альтернативні джерела постачання, ділитися газом з іншими.
Крім цього, ЄС може запровадити нормування споживання енергії. Його запровадження розпочнеться з промислового сектору. Передбачається, що у такому разі компанії з країн, які менш залежні від російського газу, не матимуть конкурентної переваги над іншими.
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