Єврокомісія розробила план дій на випадок припинення газопостачання з Росії, - El Pais

Про це повідомляє El Pais.

За інформацією джерел іспанського видання, у разі припинення постачання газу з РФ, Євросоюз вимагатиме від країн-членів, які мають альтернативні джерела постачання, ділитися газом з іншими.

Крім цього, ЄС може запровадити нормування споживання енергії. Його запровадження розпочнеться з промислового сектору. Передбачається, що у такому разі компанії з країн, які менш залежні від російського газу, не матимуть конкурентної переваги над іншими.

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