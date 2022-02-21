Україні, Грузії та Молдові слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО, - депутат Європарламенту Коваль
Польський політик, депутат Європарламенту Павел Коваль заявив про необхідність швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО для України, Грузії та Молдови
Про це Коваль написав у Twitter.
"Грузії, Молдові та Україні слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО - якщо це те, чого вони хочуть. Тут Росії нема чого вирішувати. Інакше Захід програє Кремлю", - написав Коваль.
Політик нагадав про угоди ЄС із зазначеними країнами про асоціацію та наголосив, що Євросоюз має перед ними зобов'язання, які слід виконати.
"Подивіться на угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною, наприклад, статтю 1. Ми маємо зобов'язання перед нашими сусідами, і в наших інтересах як ЄС їх виконання. Це в наших інтересах і настав для цього слушний час", - наголосив Коваль.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі.
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