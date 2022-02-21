Україні, Грузії та Молдові слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО, - депутат Європарламенту Коваль

Про це Коваль написав у Twitter.



"Грузії, Молдові та Україні слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО - якщо це те, чого вони хочуть. Тут Росії нема чого вирішувати. Інакше Захід програє Кремлю", - написав Коваль.



Політик нагадав про угоди ЄС із зазначеними країнами про асоціацію та наголосив, що Євросоюз має перед ними зобов'язання, які слід виконати.



"Подивіться на угоди про асоціацію з Грузією, Молдовою та Україною, наприклад, статтю 1. Ми маємо зобов'язання перед нашими сусідами, і в наших інтересах як ЄС їх виконання. Це в наших інтересах і настав для цього слушний час", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі.