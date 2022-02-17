Зеленський: деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України залежить не тільки від української сторони, оскільки йому протидіють деякі країни-члени Альянсу
Про це він сказав під час робочої поїздки до Маріуполя, передає Офіс президента.
"Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання - це незалежність України та її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це", - зауважив Володимир Зеленський.
За його словами, Україна прагне вступити до НАТО задля власної безпеки та протягом тривалого часу рухається в цьому напрямку, однак ближчою до членства в Альянсі не стає.
"І це не філософське питання, а є конкретні причини - через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн - членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів", - наголосив президент.
Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує питання НАТО для виправдання розміщення своїх військ на українському кордоні, а деякі країни ЄС "підігрують їм у цьому".
"Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", - наголосив він.
Президент додав, що геополітичний курс України закріплений у Конституції та є вибором українців, однак вступ країни до Альянсу залежить також від інших країн.
"Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там (НАТО, - ред.) будемо, бо це не тільки від нас залежить - 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення", - пояснив Володимир Зеленський.
Він повідомив, що зараз влада не розглядає винесення питання щодо вступу України до НАТО на референдум.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що потрібно продовжувати євроатлантичний шлях попри певні застереження.
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