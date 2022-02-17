Зеленський: деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі

Про це він сказав під час робочої поїздки до Маріуполя, передає Офіс президента.



"Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання - це незалежність України та її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це", - зауважив Володимир Зеленський.



За його словами, Україна прагне вступити до НАТО задля власної безпеки та протягом тривалого часу рухається в цьому напрямку, однак ближчою до членства в Альянсі не стає.



"І це не філософське питання, а є конкретні причини - через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн - членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів", - наголосив президент.



Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує питання НАТО для виправдання розміщення своїх військ на українському кордоні, а деякі країни ЄС "підігрують їм у цьому".



"Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія", - наголосив він.



Президент додав, що геополітичний курс України закріплений у Конституції та є вибором українців, однак вступ країни до Альянсу залежить також від інших країн.



"Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там (НАТО, - ред.) будемо, бо це не тільки від нас залежить - 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення", - пояснив Володимир Зеленський.



Він повідомив, що зараз влада не розглядає винесення питання щодо вступу України до НАТО на референдум.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що потрібно продовжувати євроатлантичний шлях попри певні застереження.

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