Ми маємо рухатися шляхом, який обрали. А куди цей шлях доведе - подивимося, - Зеленський відреагував на заяву Пристайка щодо членства в НАТО

Про це президент сказав під час брифінгу у понеділок, 14 лютого, передає Еспресо.TV.



"Що стосується того, чи правильно ми всі зрозуміли пана Пристайка, чи неправильно... Ну дивіться: в тому, що він сказав треба звернути увагу на деякі деталі. Я думаю, що сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна, скажімо так, не ризикувати, не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі, тому що ці ризики пов'язані з реакцією РФ. Мені здається, що ніхто цього вже не приховує", - зауважив Зеленський.



Президент додав, що у будь-якому випадку рішення щодо вступу залежить від України. Бажання країни стати членом Євросоюзу, Альянсу прописані в Конституції. Зеленський зазначив, що членство в НАТО було б гарантією безпеки в Україні, особливо в часи збройного конфлікту на Сході держави.



Однак, на думку голови держави, питання полягає у тому, як саме Україна здійснюватиме євроатлантичну інтеграцію, та хто буде її союзниками.



"Але коли там будемо - ніхто не знає. Тому я вважаю, що ми повинні рухатись тим шляхом, який ми обрали. На цьому шляху, найголовніше, щоб була наша потужна армія. А куди цей шлях доведе, і коли - подивимось", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може подумати про відмову від вступу в НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ. Згодом Пристайко спростував свої слова, але уточнив, що Київ готовий піти на поступки задля уникнення повномасштабної війни.

У Кремлі відповіли, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню значної відповіді на російські занепокоєння.

Голова ВР Руслан Стефанчук заявив, що питання членства України в Альянсі повинна вирішувати сама країна, і зараз не ведеться жодних дискусій щодо змін в цій частині Конституції.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb.









