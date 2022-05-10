Україні не підходить "поступово душити" Путіна, ми не хочемо воювати роками, - дипломат Чалий

Таку думку дипломат висловив в етері Еспресо.

"Я хочу бачити конкретні кроки, а не слова, що ми будемо "поступово душити" Путіна. Ні, Україні поступово не підходить. Ми не хочемо воювати роками. Нам треба деокупувати наші території якомога швидше. Наші партнери кажуть, що вони розуміють роль українців, що ми захищаємо не лише Україну. То взагалі треба закрити тему, що постачати. Зараз повинні піти літаки, системи протиракетної оборони. Треба зняти всі табу. Нам потрібне озброєння, щоб росіяни не могли гатити по Одесі ракетами 1960-х рр", - зазначив Чалий.

Дипломат наголосив, що позиція Заходу щодо України є несправедливою, а коливання й невизначеність з боку наших міжнародних партнерів ускладнюють ситуація у війні з Росією.

"Позиція Заходу мені особисто не подобається. Не можна, як усі кажуть, не допустити перемоги Путіна, розраховуючи лише на Україну в живій силі та на передньому фронті. Я вважаю, це несправедливим. Поки будуть коливання й маневри, для нас ситуація буде розвиватися в не найкращому напрямі. Важливо досягти перемоги - відстояти територіальну цілісність та унеможливлення надалі такої агресії з боку Росії. Але що буде у світі - зараз спрогнозувати неможливо, враховуючи такі підходи, коли ООН не здатне зреагувати на агресію РФ, хоча все в статуті записано, коли напередодні повномасштабної війни з Чорного моря спеціально вивели кораблі НАТО, які там весь час чергували", - зауважив Валерій Чалий.

Офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер повідомив, що виконавча колегія ЄС одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакета санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.

Financial Times повідомляє, що зараз російська марка нафти Urals торгується на рівні близько $70 за барель, і Росія витримає удар нових європейських санкцій при ціні нафти не нижче $44 за барель.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликав вилучити заморожені валютні резерви Росії для відновлення України.

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