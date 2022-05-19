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Україні не потрібні сурогати статусу кандидата на членство ЄС, вони демонструють "другосортне" ставлення, - Кулеба

19 травня, 2022 четвер
14:53
Світ Кулеба

Кулеба заявив, що перемогою для України буде визволення всіх окупованих територій, а також що сурогати статусу кандидата на членство ЄС розцінюватиметься українцями як образа

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, яку практикували деякі столиці ЄС протягом останніх років, зазнала невдачі.

"Це лише підбадьорило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата в ЄС, які демонструють другосортне ставлення до України та образливі почуття українців", - наголосив він.

  • Нагадаємо, раніше в інтерв'ю нідерландському виданню NRC Дмитро Кулеба зазначив, що євроінтеграція – це подолання упереджень про те, що Україна не належить до Європи.

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Новини
ЄС
євроінтеграція
Дмитро Кулеба
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