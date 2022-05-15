Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".



"Брати досвід будь-якої країни, в тому числі Ізраїлю, який має досить довгий період боротьби з тероризмом, просто не вийде. В Україні зовсім інші загрози. Я маю на увазі тип ракет та їх дальність. Я не фахівець з розбору ракети, але тут в Ізраїлі ми знаємо, що "безпечні кімнати" не витримують прямого попадання ракети. Тобто, вони не гарантують безпеку під час ракетного обстрілу. Після останнього ракетного обстрілу в Ізраїлі та прямого попадання ракети в "безпечну кімнату" загинула дитина", - розповіла Дрючкова.

Дрючкова наголосила, що українські архітектори не можуть просто взяти й скопіювати проєкт бомбосховищ Ізраїлю. За її словами, при проєктуванні бомбосховищ потрібно враховувати типи ракет та озброєнь, які використовує агресор.

"В Україні не можна просто взяти і скопіювати проєкт бомбосховищ Ізраїлю. Потрібно враховувати типи ракет, які використовує Росія. В Ізраїлі ми розуміємо, з якого боку летить ракета. Однак, в Україні Росія використовує різні варіації запуску своїх ракет. Тому, просто копіювати точно не потрібно, але досвід Ізраїлю потрібно враховувати. Зокрема, по роботі зі ЗМІ, воєнної цензури, запровадження та формування. Оскільки, до 24 лютого багато людей в Україні не розуміли, що таке повітряна тривога і не знали як діяти під час таких заходів", - додала Дрючкова.