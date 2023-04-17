Україні не потрібно реагувати на кожну заяву з Будапешта, - Клімкін

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я вважаю, що не потрібно реагувати на кожне висловлювання, яке ми чуємо з Будапешта. Кожного тижня щось лунає, щось виглядає образливо, щось не натягується на голову. Якщо реагувати на кожен "пшик", який звідти йде і використовується у внутрішньополітичних цілях, ми просто продовжуємо цю спіраль дискусії. Я б зреагував якимось приколом. Це іноді в політичній практиці працює набагато краще, ніж показати тим, хто постійно так висловлюється на їхнє місце", - сказав він.

На думку Клімкіна, Орбан хоче розіграти свою гру - отримати гроші, які зараз йому не надходять з Брюсселя.

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"Причина - угорська система не відповідає нормам ЄС. Є країна Євросоюзу, яка намагається щось там своє робити, що не відповідає класичним принципам ЄС. Орбан раз на тиждень чи два говорить щось про нас. Як на мене, треба відповідати саркастично на всі його пасажі. Він то каже про "економічно неіснуючу країну", щось інше і ми це сприймаємо емоційно. Частка креативного сарказму стосовно всіх цих угорських витівок, нам би точно не завадила". - підсумував ексміністр.