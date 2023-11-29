Україні потрібен взимку "захисний щит", - глава МЗС Німеччини
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що світ має убезпечити Україну від російських атак та створити "захисний щит"
Про це інформує DW.
За словами Бербок, цієї зими РФ знову намагатиметься лишити українців електрики та теплої води, завдають ударів по громадській інфраструктурі.
"Союзники України по всьому світу повинні створити над цією стороною "оборонний щит", щоб відгородити її від російських атак у зимовий період. Ціллю Росії знову є громадянська інфраструктура", - сказала глава МЗС Німеччини.
Берлін вже надав Києву генератори та зенітно-ракетні комплекси Patriot, а також закликав інших союзників України наслідувати його прикладу.
- 27 листопада стало відомо, що Німеччина надасть Укренерго 300 млн євро на ремонт і модернізацію енергомережі.
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