Україні потрібні гарантії безпеки, якщо її не готові приймати в НАТО, - Зеленський в інтерв'ю Reuters i CNN

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для Reuters i CNN.



За словами президента України, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки.



"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО... тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", - наголосив Зеленський.



Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.



"Це означає, що у нас є наша територіальна цілісність, що наші кордони захищені, у нас особливі відносини з усіма нашими сусідами, ми в повній безпеці, і гаранти, які дають нам безпеку, вони гарантують це юридично", - пояснив президент України Володимир Зеленський.



Зеленський наголошує, що Росія не зупиниться на одній Україні, якщо виграє цю війну.



"Якщо Україна паде, далі всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі тощо. І там у вас буде те саме питання, і ось там буде велике вже друге випробування. Тому що там так само будуть провокації. Вони вже були. Були приклади з території Білорусі, коли була міграційна криза, був тиск. І де було НАТО тоді?



А вони повинні були питати тоді, сідати за стіл перемовин – Путін, Лукашенко, хто тоді тиснув на кордони, і говорити про це… І говорити: дивись, якщо так буде, ми будемо відповідати, не попереджувати, а відповідати. Якщо тиснуть – відповідай, захищай цю навіть маленьку балтійську країну. Навіщо ви її брали в НАТО, навіщо давали гарантії безпеки?", - каже Зеленський.

28 лютого у відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну НАТО посилило свої заходи повітряної безпеки та запровадило цілодобове патрулювання у всіх трьох країнах Балтії.

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