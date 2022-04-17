Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла нападати: вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією, - Огризко
Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр, дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла більше нападати, а це вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією
Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"Головне для нас - це гарантії, але в жодному разі не від Росії. Від РФ може бути лише одна гарантія, що на нас будуть далі нападати. Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не мала можливості нападати", - зазначив Огризко.
Ексміністр наголосив, що такими гарантіями є дві: окремі гарантії від Сполучених Штатів Америки або Великої Британії - країн, які мають ядерну зброю, з якими ми укладаємо двосторонні договори про безпеку, в яких чітко написано, що напад на одну країну - це напад на іншу; або ж повноправне членство України в НАТО.
"Це два типи гарантій, які реально забезпечують нам безпеку, все інше - від лукавого. Я радий, що наша влада нарешті почула, що не можна з Росією мати будь-яких договорів про гарантії, адже це нічого не варте. Щодо вступу в НАТО, Україна має унікальний шанс - треба вступати разом з Фінляндією і Швецією", - зауважив Володимир Огризко.
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