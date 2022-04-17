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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла нападати: вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією, - Огризко
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Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла нападати: вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією, - Огризко

17 квітня, 2022 неділя
14:27
війна з Росією Володимир Огризко

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр, дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла більше нападати, а це вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією

Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.TV.

"Головне для нас - це гарантії, але в жодному разі не від Росії. Від РФ може бути лише одна гарантія, що на нас будуть далі нападати. Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не мала можливості нападати", - зазначив Огризко.

Ексміністр наголосив, що такими гарантіями є дві: окремі гарантії від Сполучених Штатів Америки або Великої Британії - країн, які мають ядерну зброю, з якими ми укладаємо двосторонні договори про безпеку, в яких чітко написано, що напад на одну країну - це напад на іншу; або ж повноправне членство України в НАТО.

"Це два типи гарантій, які реально забезпечують нам безпеку, все інше - від лукавого. Я радий, що наша влада нарешті почула, що не можна з Росією мати будь-яких договорів про гарантії, адже це нічого не варте. Щодо вступу в НАТО, Україна має унікальний шанс - треба вступати разом з Фінляндією і Швецією", - зауважив Володимир Огризко.

  • Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що росіяни є справжніми спадкоємцями Адольфа Гітлера, а не німці, а на погрози Росії всі цивілізовані країни будуть плювати.
  • 16 квітня Борис Джонсон повідомив, що подальшу військову допомогу Україна отримає впродовж кількох днів.

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Володимир Огризко
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