Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не могла нападати: вступ у НАТО, або двосторонній договір про безпеку зі США чи Великою Британією, - Огризко

Дипломат висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Головне для нас - це гарантії, але в жодному разі не від Росії. Від РФ може бути лише одна гарантія, що на нас будуть далі нападати. Україні потрібні реальні гарантії, щоб Росія не мала можливості нападати", - зазначив Огризко.



Ексміністр наголосив, що такими гарантіями є дві: окремі гарантії від Сполучених Штатів Америки або Великої Британії - країн, які мають ядерну зброю, з якими ми укладаємо двосторонні договори про безпеку, в яких чітко написано, що напад на одну країну - це напад на іншу; або ж повноправне членство України в НАТО.



"Це два типи гарантій, які реально забезпечують нам безпеку, все інше - від лукавого. Я радий, що наша влада нарешті почула, що не можна з Росією мати будь-яких договорів про гарантії, адже це нічого не варте. Щодо вступу в НАТО, Україна має унікальний шанс - треба вступати разом з Фінляндією і Швецією", - зауважив Володимир Огризко.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що росіяни є справжніми спадкоємцями Адольфа Гітлера, а не німці, а на погрози Росії всі цивілізовані країни будуть плювати.

16 квітня Борис Джонсон повідомив, що подальшу військову допомогу Україна отримає впродовж кількох днів.