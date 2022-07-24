Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну, - глава МЗС Латвії

На цьому він наголосив у власному твіттері.

"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич.

Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.

22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.