Україні потрібно більше HIMARS і сучасної зброї, щоб зупинити війну, - глава МЗС Латвії
Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що Україні потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну
На цьому він наголосив у власному твіттері.
"5 місяців з того часу, як Росія напала на Україну, у той час як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", - написав Ринкевич.
- Системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.
- 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.
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