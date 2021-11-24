Україні потрібно підсилити кордон з Білоруссю, але 17 млрд грн на побудову “стіни” не вистачить, – військовий експерт

Експерт заявив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Щодо прохання міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про закладання в бюджет на 2022 рік 17 млрд грн на облаштування кордону з Росією та Білоруссю – це обладнання кордону в інженерному і фортифікаційному планах. Це той самий проєкт “стіна” з інтелектуальним наповненням (цілодобове відеоспостереження і сигналізація). Але 17 млрд грн – бл. 700-750 млн євро – саме таку цифру пропонував нам Європейський Союз у 2015 році, коли ми починали проєкт “стіна”. І це була вартість лише кордону з Російською Федерацією. Насьогодні ціни виросли й треба упевнитися, чи вистачить цих коштів для облаштування усього кордону, із Білоруссю також”, – зазначив Жданов.

Військовий експерт зауважив, що наразі дуже висока вірогідність того сценарію, що мігрантів з польського кордону можуть завернути до кордону Білорусі з Україною. І скоріше за все, це буде терористично-інформаційна операція тиску на Україну для виконання Мінських домовленостей.

“Що стосується вторгнення Росії в Україну, я довіряю словам головнокомандувача ЗСУ, що ситуація стабільна й контрольована, а переміщення якщо і є, то вони планові. І всі російські війська знаходяться у пунктах постійної дислокації”, – додав Олег Жданов.

Військовий експерт також вважає, що країні потрібно підсилити білорусько-український кордон збільшенням кількості патрулів прикордонної служби та силами спеціальних операцій, щоб вони запобігали проникненню нелегалів на територію України. А також радіотехнічними засобами спостереження та розвідки, враховуючи і безпілотні літальні апарати.





Нагадаємо, 14 листопада Монастирський заявив, що в разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан.

19 листопада Монастирський повідомив, що уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з Білоруссю та Російською Федерацією, і заявив, що для охорони кордону з Білоруссю правоохоронці у разі агресивної поведінки мігрантів застосовуватимуть спецзасоби та зброю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb