Кордон із Білоруссю: Монастирський припустив використання зброї в разі агресивних дій мігрантів
Очільник МВС України Денис Монастирський заявив, що для охорони кордону з Білоруссю правоохоронці у разі агресивної поведінки мігрантів застосовуватимуть спецзасоби та зброю
Про це Монастирський сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"До охорони держкордону ми будемо задіювати тактику ешелонного прикриття: перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї", - сказав Монастирській.
Міністр зазначив, що визначено до 10 потенційно небезпечних ділянок загальною довжиною близько 270 км.
"З метою належного реагування на міграційну кризу проведено засідання РНБО. Залучено до чергування авіацію МВС - це до 15 вертольотів, два літаки, 44 БПЛА. Проведено командно-штабні навчання", - додав Монастирський.
Також для правоохоронців організують польові навчання для відпрацювання на кордоні методів протидії напливу мігрантів.
- Нагадаємо, 14 листопада Монастирський заявив, що в разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях можуть запровадити надзвичайний стан.
- 19 листопада Монастирський повідомив, що уряд виділить додаткові кошти на облаштування кордону з Білоруссю та РФ.
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