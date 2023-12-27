Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС, - посол Євросоюзу в Австрії Зельмаєр

Про це він заявив в інтерв'ю Kleine Zeitung.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може бути десь між ними", - відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.

За його словами, завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. Проте він наголосив, що Україні треба багато ще чого зробити, зокрема урегулювати незалежність судової системи та ефективність управління.