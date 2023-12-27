Україні потрібно від 6 до 11 років, щоб вступити в ЄС, - посол Євросоюзу в Австрії Зельмаєр
Голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр заявив, що для вступу України до Євросоюзу необхідно щонайменше 6 років
Про це він заявив в інтерв'ю Kleine Zeitung.
"Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може бути десь між ними", - відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.
За його словами, завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. Проте він наголосив, що Україні треба багато ще чого зробити, зокрема урегулювати незалежність судової системи та ефективність управління.
- Депутат Європарламенту Андріус Кубіліус заявив, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.
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