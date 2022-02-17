Україні слід терміново шукати альтернативні джерела поставок пального на заміну Білорусі, – енергоексперт

Про це директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів в програмі "Еспресо гаманець з Олександром Морщавкою" на телеканалі "Еспресо".



"Якщо навіть одна Білорусь припинить постачання нафтопродуктів, на колонках одразу пропаде пальне. Станеться дефіцит, і всі знімуть пальне з вільного продажу", – сказав він.



За словами Куюна, зараз розглядається варіант поставок литовського пального через Польшу, але в значно менших обсягах, ніж були через Білорусь.



В той же час для Білорусі поставки пального в Україну забезпечують значну частину доходів державного бюджету, тож перекриття їх призведе до проблем для білоруської економіки.



"У нафтопереробну промисловість Білорусі було вкладено надзвичайно великі кошти. Наповнення державного бюджету Білорусі значним чином залежить від експорту нафтопродуктів", – зауважив в ефірі програми президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.

Нагадаємо, Білорусь із 7 лютого запровадила заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, які завантажені на станціях "Литовських залізниць".