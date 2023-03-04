Українка Харлан взяла срібло на Кубку світу з фехтування

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 4 березня, відбувся фінал Кубка світу з фехтування, який пройшов у грецьких Афінах.

Ользі Харлан вдалось здобути срібну медаль. У фіналі українка поступилась представниці Угорщини Шугар Катінці Баттай - 14:15.

Для Харлан - це перша медаль КС з грудня 2019 року. Це 29-та медаль Кубка світу і 7-ме срібло у кар'єрі української фехтувальниці.