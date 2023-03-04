Українка Харлан взяла срібло на Кубку світу з фехтування
У суботу, 4 березня, українська фехтувальниця Ольга Харлан посіла друге місце на Кубку світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 4 березня, відбувся фінал Кубка світу з фехтування, який пройшов у грецьких Афінах.
Ользі Харлан вдалось здобути срібну медаль. У фіналі українка поступилась представниці Угорщини Шугар Катінці Баттай - 14:15.
Для Харлан - це перша медаль КС з грудня 2019 року. Це 29-та медаль Кубка світу і 7-ме срібло у кар'єрі української фехтувальниці.
- 9 лютого 2022 року Ольга Харлан вирішила відновити свою кар'єру після поразки в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді в Токіо.
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