Легенда українського спорту Харлан вирішила відновити кар'єру

Про це повідомляє "Трибуна".



За словами Харлан, після провалу на літній Олімпіаді-2020 вона вирішила розпочати все з чистого листа.



"Останні 2 роки були складними для мого життя та кар'єри. Пройшовши через падіння та розчарування, сил піднятися було дедалі менше. Це було складно. Можу сказати, і зараз нелегко. Але мої найкращі ліки – це час. І в мене воно було, щоб усвідомити, все зважити та вирішити. Вирішити, що хочу продовжити цей нелегкий шлях до мрії. Почати з чистого листа, і в 2,5 роки, що залишилися, віддатися, все-таки, улюбленій справі і своїм цілям. Отже, до зустрічі на доріжці", – сказала Харлан.



Повернення Ольги Харлан у фехтування планується на етап Кубка світу, який пройде в Афінах на початку березня.



За свою кар'єру Харлан завоювала 4 олімпійські медалі (1 золото, 1 срібло і 2 бронзи), є шестиразовою чемпіонкою світу і восьмиразовою чемпіонкою Європи. Вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді в Токіо.

Після цього Харлан розчаровано підсумувала свій виступ на Олімпійських Іграх-2020 у Токіо та оголосила про паузу в кар'єрі.

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