Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 25 січня, у Мельбурні у чвертьфіналі українка та румунка перемогли австралійку Сторм Сандерс та бельгійку Елізу Мертенс – 7:6, 2:6, 6:4.

Костюк пробилася до півфіналу турніру найпрестижнішої серії Grand Slam вперше у кар'єрі.

У 1/2 фіналу Марта Костюк та Єлена-Габріела Рузе 26 січня зіграють проти Барбори Крейчикової та Катерини Синякової з Чехії.

Представниці України лише одного разу вигравали турнір Grand Slam. У 2008 році в парних змаганнях на Aistralian Open перемогли Олена Бондаренко та Катерина Бондаренко.

Australian Open

Мельбурн, Австралія

25 січня

Жінки. Пари

1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Рузе (Румунія) - Сторм Сандерс (Австралія)/Еліза Мертенс (Бельгія) – 7:6, 2:6, 6:4

У одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії Марта Костюк припинила боротьбу в третьому раунді.

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