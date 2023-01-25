Українка Костюк вийшла до півфіналу Australian Open у парному розряді
Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Рузе вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 25 січня, у Мельбурні у чвертьфіналі українка та румунка перемогли австралійку Сторм Сандерс та бельгійку Елізу Мертенс – 7:6, 2:6, 6:4.
Костюк пробилася до півфіналу турніру найпрестижнішої серії Grand Slam вперше у кар'єрі.
У 1/2 фіналу Марта Костюк та Єлена-Габріела Рузе 26 січня зіграють проти Барбори Крейчикової та Катерини Синякової з Чехії.
Представниці України лише одного разу вигравали турнір Grand Slam. У 2008 році в парних змаганнях на Aistralian Open перемогли Олена Бондаренко та Катерина Бондаренко.
Australian Open
Мельбурн, Австралія
25 січня
Жінки. Пари
1/4 фіналу
Марта Костюк (Україна)/Єлена-Габріела Рузе (Румунія) - Сторм Сандерс (Австралія)/Еліза Мертенс (Бельгія) – 7:6, 2:6, 6:4
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У одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії Марта Костюк припинила боротьбу в третьому раунді.
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