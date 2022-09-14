Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександра Хоменець виграла срібло у ваговій категорії до 55 кг. У сутичці за золото українка поступилася олімпійській чемпіонці-2020 Маю Мукайді з Японії.

Для 19-річної Хоменець срібло ЧС стало найвищим досягненням у кар'єрі. Минулого року вона здобула на чемпіонаті світу бронзу. Також на її рахунку срібло чемпіонату Європи-2022.

Ілона Прокопевнюк виборола бронзу у вазі до 62 кг. У поєдинку за медаль вона перемогла Айсулу Тинбекову з Киргизстану. Для 25-річної українки ця нагорода стала першою на ЧС в кар'єрі. У неї також є дві бронзи чемпіонату Європи у 2018 та 2022 роках.

Загалом збірна України вже виграла на чемпіонаті світу-2022 у Белграді чотири медалі. Раніше у греко-римській боротьбі бронзовими призерами стали Андрій Кулик (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

ЧС-2022 з боротьби

Жінки

Белград, Сербія

13 вересня

До 55 кг

1. Маю Мікайда (Японія)

2. Олександра Хоменець (Україна)

3. Карла Годінес (Канада)

3. Ксі Менгу (Китай)

До 62 кг

1. Нонока Озакі (Японія)

2. Кайла Міракл (США)

3. Ілона Прокопевнюк (Україна)

4. Луо Хсяжуан (Китай)

11 вересня борець греко-римського стилю Андрій Кулик приніс збірній Україні бронзову нагороду чемпіонату світу.

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