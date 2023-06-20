Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз українська армія готує поле майбутньої битви. Сили оборони України користуються перевагою високоточної далекобійної артилерії. Ми маємо ракети Storm Shadow, які спроможні вціліти по ворожих об'єктах на відстань до 250 км. Ми маємо змогу знищити ворожий військовий потенціал, перетворюючи на попіл його склади БК, місця зосередження озброєння та військової техніки, командні пункти, пункти управління та зв'язку, ключові логістичні маршрути ворога. Саме це створює перевагу ЗСУ на полі бою. Але це майбутня перевага, тому що зараз ворог потужний", - зауважив Селезньов

Військовий експерт також додав, що важкі бої тривають по всій лінії фронту.

"Ворог здійснив щільне замінування окупованих територій. Бої тривають, вони є надзвичайно важкими. Важкі бойові дії будуть трансформовані в реальні територіальні здобутки ЗСУ лише згодом", - вважає Селезньов.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог кинув усі сили, щоб зупинити наступ Сил оборони, проте українські військові виконують поставлені завдання

Сили оборони України під час наступальної операції досягають успіху на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Лиманському - точаться особливо важкі бої



























