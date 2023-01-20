"Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів": Резніков про підсумки восьмого "Рамштайну"

Відповідну заяву він зробив у twitter.

"Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні закінчилася. Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть з Україною й аплодує мужнім українським воїнам і нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможене", – зазначив міністр оборони України.

20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".

На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".

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