"Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів": Резніков про підсумки восьмого "Рамштайну"
Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні заявив, що українська армія отримає більше зброї
Відповідну заяву він зробив у twitter.
"Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні закінчилася. Це була чудова зустріч друзів. Вільний світ стоїть з Україною й аплодує мужнім українським воїнам і нашому мужньому народу. Українська армія отримає більше зброї та боєприпасів. Ми переможемо. Зло буде переможене", – зазначив міністр оборони України.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- На зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
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