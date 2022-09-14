Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання. Страждають колони російської техніки, Каховський міст та понтонна переправа в районі Антонівського.

Уражено скупчення ворожої сили та техніки в районі Голої Пристані та Дудчан, де додатково влучено ще й в склад боєприпасів.

У ніч з 13 на 14 вересня українські захисники на південному фронті вбили 27 російських військових.

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