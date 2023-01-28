Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бех-Романчук розпочала міжнародний сезон в закритих приміщеннях у Карлсруе та одразу здобула нагороду. Українка посіла третє місце в потрійному стрибку з результатом 14,41 м. Золото здобула кубинка Ліадагміс Повеа (14,64 м), срібло - її співвітчизниця Леяніс Перес-Ернандес (14,45 м).

Марина Бех-Ромачнук є чинною чемпіонкою Європи у потрійному стрибку та віцечемпіонкою світу в стрибках в довжину.

World Athletics Indoor Tour Gold

Карлсруе, Німеччина

27 січня

Жінки. Потрійний стрибок

1. Ліадагміс Повеа (Куба) – 14,64 м

2. Леяніс Перес-Ернандес (Куба) – 14,45 м

3. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,41 м

19 серпня Марина Бех-Романчук перемогла у змаганнях з потрійного стрибка на ЧЄ-2022.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb