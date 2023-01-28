Українська чемпіонка здобула медаль у першому старті легкоатлетичного сезону
Українка Марина Бех-Романчук здобула бронзу в потрійному стрибку на турнірі World Athletics Indoor Tour Gold у Німеччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бех-Романчук розпочала міжнародний сезон в закритих приміщеннях у Карлсруе та одразу здобула нагороду. Українка посіла третє місце в потрійному стрибку з результатом 14,41 м. Золото здобула кубинка Ліадагміс Повеа (14,64 м), срібло - її співвітчизниця Леяніс Перес-Ернандес (14,45 м).
Марина Бех-Ромачнук є чинною чемпіонкою Європи у потрійному стрибку та віцечемпіонкою світу в стрибках в довжину.
World Athletics Indoor Tour Gold
Карлсруе, Німеччина
27 січня
Жінки. Потрійний стрибок
1. Ліадагміс Повеа (Куба) – 14,64 м
2. Леяніс Перес-Ернандес (Куба) – 14,45 м
3. Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,41 м
- 19 серпня Марина Бех-Романчук перемогла у змаганнях з потрійного стрибка на ЧЄ-2022.
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