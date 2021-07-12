Українська делегація хоче переконати Меркель, що "Північний потік-2" несе загрози Європі, - Вітренко

Про це написав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.



"Українська сторона порушуватиме питання "Північного потоку-2" і в черговий раз буде намагатися переконати німецьких партнерів, що цей геополітичний проєкт Кремля несе загрози не тільки Україні, але і Європі. Як керівник НАКу, я буду підтримувати українську делегацію в переговорах галузевою експертизою", - написав Вітренко.

В уряді ФРН заявили, що Німеччина зацікавлена, щоб Україна залишилась транзитером газу незалежно від запуску газопроводу "Північний потік-2"

У компанії Nord Stream 2, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2", заявили, що його добудують у серпні 2021 року.