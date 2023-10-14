Українська держава мусить переглянути підхід до своїх громадян: канадський дипломат Ващук на форумі Via Carpatia
Роман Ващук, канадський дипломат українського походження, зауважив, що держава не сміє додавати ще більше українцям невпевненості, яку вони відчувають через війну, а навпаки має піклуватися про своїх громадян, принаймні не перешкоджати їм
Про це він сказав під час трансляції панелі "Еміграція та солідарність. Між консервацією давнього і просуванням сучасного" на форумі Via Carpatia в етері Еспресо.
"Війна зрушила мільйони людей, але вони вимушено вирушили до інших країн. Україна мусить стати позитивно-атрактивною (англ. attractive – привабливий – ред.). Люди в Україні 30 років жили по інерції, куди ж вони б забралися. А держава не дбала про те, аби людям зробити життя легшим", - зазначив канадський дипломат.
За його словами, держава й надалі буде мати проблеми, бо не буде у стані профінансувати якісь неймовірні програми.
"Держава могла б менше людям палки у колеса вставляти. Одне те, що згіршує людей, коли йдеться про Україну, що українці не почуваються захищеними. Кажуть, що хтось може почувається приниженим за кордоном. Я думаю, що питання приниженості є таким самим актуальним і в Україні, що стосується правоохоронних чи фіскальних органів. Вже сама війна через прильоти та військові події приносить людям величезну невпевненість. Держава не сміє додавати до цієї невпевненості, а мусить передумати свою роль та свій підхід до власних громадян. Держава мусить своїх громадян цінувати, а не зневажати. А громадяни мусять відчувати, що держава про них піклується або принаймні їм не перешкоджає", - підкреслив Роман Ващук.
- 14-15 жовтня в Івано-Франківську проходить Шостий міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Via Carpatia: "Майбутнє традиції: українське у глобальному світі". Програма форуму
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