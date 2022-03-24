Українська економіка стабілізується, бізнеси, навіть в прилеглих до зон бойових дій місцевостях, помалу відновлюють роботу, – керівник Центру економічної стратегії
Гліб Вишлінський зауважив, що проблемою залишається те, що росія закрила можливість відвантаження українського експорту та надходження імпорту через порти Чорного моря
"У порівнянні з періодом початку війни зараз не працює лише третина української економіки, у перші тижні ж агресії не працювала половина економіки", – сказав він в етері Espreso TV.
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Вишлінський зауважив: "Поступово адаптувались громадяни та бізнес, тож були заклики влади відновлювати роботу. Згідно з даними останнього опитування, яке було проведене Європейською бізнес-асоціацією серед великого та середнього бізнесу, не працює менш ніж 30% підприємств України. Також бачу, що у тих регіонах, які є відносно близькими до бойових дій, наприклад, на Дніпровщині відновлюють роботу промислові підприємства, намагаються перебудувати ланцюжки постачання та збуту для того, щоб мати можливість експортувати свою продукцію".
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