Про це інформує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Наприкінці березня чотири команди Держспецзв'язку за запрошенням Корпусу морської піхоти США взяли участь у навчаннях з кібербезпеки Quantico Cyber Eagle на полігоні CYBER RANGES technology у місті Квантіко, штат Вірджинія.

"Мета заходу, в якому взяли участь 11 команд, – навчання елітних кіберфахівців, здатних проводити сучасні оборонні операції та протистояти розумному і винахідливому противнику", – пише пресслужба.

Повідомляється, що такі виклики вимагають від кіберфахівців тренувань у симуляційних середовищах, що відображають загрози, які постійно змінюються.

Учасники групи реагування на комп'ютерні надзвичайні події України могли перевірити навички командної роботи в середовищі моделювання з високою точністю, яке відтворювало тактику та методи, що використовують російські суб’єкти в кіберпросторі.

"Ми раді, що наші команди показали дуже хороші результати, а команда CERT-UA отримала трофей Quantico Cyber Eagle", – сказав заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій.

В основі сценарію була імітація кібератаки спецслужб Росії на посольство вигаданої країни НАТО.

"Схожість тактик, технік та процедур, які використовуються для проведення реальних кібератак на нашу країну та країни НАТО, дала українським командам можливість попрактикуватися та відточити свої вміння оперативного реагування на кіберінциденти", – додали у відомстві.