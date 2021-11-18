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Головна Спорт Українська команда "Житлобуд-1" здобула першу перемогу у жіночій Лізі чемпіонів

Українська команда "Житлобуд-1" здобула першу перемогу у жіночій Лізі чемпіонів

18 листопада, 2021 четвер
22:13
Спорт "Житлобуд-1"

У 4-му турі жіночої Ліги чемпіонів харківський "Житлобуд-1" переміг ісландський "Брейдаблік"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч жіночої Ліги чемпіонів закінчився з рахунком 2:0 на користь українок. Голами у ворота "Брейдабліка" відзначились Ольга Овдійчук і Юлія Шевчук.

Український футбол у цьому турнірі представляє лише харківський "Житлобуд-1". Українки грають в групі B з мадридським "Реалом", французьким ПСЖ та ісландським "Брейдабліком".

Після 4-х матчів "Житлобуд-1" має 4 бали і йде третіми. У ПСЖ 10 очок і перша позиція, а в "Реала" 7 набраних пунктів і друге місце. 
"Брейдаблік" займає четверту позицію у групі B.

Перемога над ісландцями - перша для "Житлобуд-1" у цьому сезоні жіночої Ліги чемпіонів.

Жіноча Ліга чемпіонів

4-й тур

18 листопада

"Брейдаблік" - "Житлобуд-1" 0:2

Голи: Шевчук, 42, Овдійчук, 74

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