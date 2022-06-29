Українська компанія інвестує $6,5 млн у промислові приміщення для релокації бізнесів до Білої Церкви
Українська компанія UFuture анонсувала побудову 11 тис. кв м промислових приміщень для релокації бізнесу до Білої Церкви
Про це повідомив засновник UFuture Василь Хмельницький, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, в індустріальному парку "Біла Церква" буде побудовано 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств, орієнтовна інвестиція в ці потужності складає $6,5 млн,
"Сьогодні, під час воєнного стану, бізнес потребує не лише майданчика з комунікаціями, а й готового приміщення. Щоб, наприклад, виробництво з Чернігова, яке втратило приміщення, могло переїхати, поставити обладнання й через місяць почати роботу", - сказав бізнесмен.
Як зазначив Хмельницький, одна з харківських компаній з виробництва спецій для релокації обрала індустріальний парк у Білій Церкві, хоча вже розглядала можливість переїзду закордон.
"Я їм запропонував розглянути індустріальний парк в Білій Церкві, де якраз побудував приміщення площею 5 тис. кв. м. Вони перевезли своє обладнання в Білу Церкву, зараз вже працюють. Якби цього не було, вони поїхали б у Польщу", - повідомив Хмельницький.
будівництво компанія, яка виготовляє електричні реле, ще два гектари – компанія, що виготовляє напилення на метал.
"Вони мали розпочати будівництво цього року, але тепер у мене є сумнів щодо термінів", - зазначив Хмельницький.
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