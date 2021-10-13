Українська медалістка Олімпіади-2020 оголосила про завершення кар'єри у 22 роки
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з артистичного плавання Аліна Шинкаренко оголосила про завершення кар'єри
Про це Шинкаренко повідомила у Instagram.
22-річна спортсменка заявила, що настав час йти далі та створювати сім'ю.
"Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру на прекрасній ноті - олімпійська медаль. Чому так рано? А чого тягнути? Комплект медалей з чемпіонатів світу та Європи є. Олімпійська медаль - мрія з дитинства, яка здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити та йти далі, створювати сім'ю, діток", - написала Шинкаренко.
Аліна Шинкаренко здобула бронзу Олімпіади-2020 у командних змаганнях. Також вона є чотириразовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу.
- Нагадаємо, 7 серпня збірна України з артистичного плавання виграла бронзову медаль у групових вправах на Олімпійських іграх у Токіо.
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