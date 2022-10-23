Про це повідомило Генконсульство України в Стамбулі у facebook.

Авторами підручника є викладачі відділення україністики Стамбульського університету: Мар’яна Барчук-Галик, Алла Дудка, Олена Фурат і Тетяна Фецан-Баштепе.

"Цей підручник, безперечно, допоможе всім турецькомовним студентам, які зацікавлені у вивченні української мови, оскільки він враховує особливості наших мов… У перспективі підручник допоможе підготовці студентів, які в майбутньому стануть спеціалістами, які працюватимуть у різних сферах українсько-турецького співробітництва", - зазначив генконсул Роман Недільський на презентації видання.

До презентації в онлайн-режимі доєдналися рецензенти з України, зокрема завідувачка кафедри українознавства і лінгводидактики ХНПУ імені Григорія Сковороди Олена Маленко, завідувачка кафедри української мови та методики її навчання ТНПУ імені Володимира Гнатюка Ольга Петришина, доцентка кафедри мовної підготовки Навчально-наукового інституту міжнародної освіти ХНУ імені Василя Каразіна Ірина Кушнір та почесні гості.

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