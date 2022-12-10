Українська мова опинилась серед найпопулярніших для вивчення у світі, - Duolingo
Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, понад 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову на знак солідарності
Про це йдеться на порталі платформи для вивчення мов Duolingo.
"Найбільшою тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову", - розповіли у звіті платформи.
Зазначається, що зацікавленість у вивченні української мови та вживанні української в кризових ситуаціях зросла в тижні після початку війни, досягнувши піку в кінці березня та залишаючись стабільною до кінця 2022 року.
При цьому українська почала здобувати популярність у тому числі у країнах, далеких від зони конфлікту. Серед них - Аргентина, Японія та В'єтнам. Також українська мова набула популярності серед сусідів України.
"У країнах, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, спостерігалося значне зростання: за шість місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651% у порівнянні з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії", - наголосили у Duolingo.
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За даними сервісу, найбільше зростання інтересу до української у 2022 році зафіксоване в Ірландії (2229%), Німеччині (1651%), Польщі (1615%), Нідерландах (1590%) та Чехії (1513%).
Прихильність німців у підтримці українців підняла українську мову з 36-го місця серед найпопулярніших мов для вивчення у Німеччині у 2021 році (серед 40 мов, доступних на Duolingo у 2021 році) на 15-те місце у 2022-му.
Також помітним стало зростання популярності мови у Великій Британії: українська піднялася на 20 позицій у рейтингу найпопулярніших мов - із 37-го у 2021 році до 17-го у 2022 році. Учні в США також звернулися до української мови з цілого ряду особистих та політичних причин - у США українська піднялася із 36-го місця у мовному рейтингу у 2021 році до 22-го у 2022 році.
- Раніше повідомлялося, що 2022 році уповноважений із захисту державної мови отримав 2177 звернень щодо порушення мовного законодавства.
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