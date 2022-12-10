Про це йдеться на порталі платформи для вивчення мов Duolingo.

"Найбільшою тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову", - розповіли у звіті платформи.

Зазначається, що зацікавленість у вивченні української мови та вживанні української в кризових ситуаціях зросла в тижні після початку війни, досягнувши піку в кінці березня та залишаючись стабільною до кінця 2022 року.

При цьому українська почала здобувати популярність у тому числі у країнах, далеких від зони конфлікту. Серед них - Аргентина, Японія та В'єтнам. Також українська мова набула популярності серед сусідів України.

"У країнах, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, спостерігалося значне зростання: за шість місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла на 1651% у порівнянні з минулим роком у Німеччині, на 1615% у Польщі та на 1515% у Чехії", - наголосили у Duolingo.

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За даними сервісу, найбільше зростання інтересу до української у 2022 році зафіксоване в Ірландії (2229%), Німеччині (1651%), Польщі (1615%), Нідерландах (1590%) та Чехії (1513%).

Прихильність німців у підтримці українців підняла українську мову з 36-го місця серед найпопулярніших мов для вивчення у Німеччині у 2021 році (серед 40 мов, доступних на Duolingo у 2021 році) на 15-те місце у 2022-му.

Також помітним стало зростання популярності мови у Великій Британії: українська піднялася на 20 позицій у рейтингу найпопулярніших мов - із 37-го у 2021 році до 17-го у 2022 році. Учні в США також звернулися до української мови з цілого ряду особистих та політичних причин - у США українська піднялася із 36-го місця у мовному рейтингу у 2021 році до 22-го у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що 2022 році уповноважений із захисту державної мови отримав 2177 звернень щодо порушення мовного законодавства.

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