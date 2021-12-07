Українська опера Chornobyldorf увійшла до шістки найкращих у світі на конкурсі Music Theatre Now

Про це йдеться на сторінці конкурсу у Facebook.

Переможцями п'ятого конкурсу сучасного музичного театру та нової опери MTNow 2021 стали шість творів із України, Угорщини, Австралії, Нідерландів, Південної Африки та Словенії.



Археологічну оперу Chornobyldorf створили композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко у 2020 році. Вона показує нащадків людства, які вижили після численних катастроф, опинилися в світі після смерті капіталізму, опери та філософії і намагаються створити власну цивілізацію.



Одну з ролей у цій опері зіграв український письменник Юрій Іздрик.



Chornobyldorf дає вам приголомшливе та дивовижне, архаїчне та водночас сучасне художнє бачення того, яким може бути життя після апокаліпсису. Це справжнє видовище, яке поєднує в собі безліч ритуалів, візуальних зображень, рухів і звуків, які здаються знайомими і водночас такими, яких ви ніколи не переживали. Гравітаційна сила постановки затягує глядача у свій світ і водночас запрошує до індивідуальних рефлексій про стан нашого суспільства", - так описало українську оперу журі конкурсу.

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" потрапив до довгого списку премії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм".

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Довідка: Music Theatre Now - це конкурс, заснований Міжнародним Інститутом театру та Роттердамським оперним фестивалем за підтримки провідних сучасних оперних фестивалів світу. Раз на три роки журі конкурсу розглядає понад 500 новостворених вистав з більше ніж 50 країн.