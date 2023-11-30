Українська ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА
В ніч проти 30 листопада російські окупанти запустили 20 ударних БПЛА по території України. Натомість сили ППО знищили 14 ворожих безпілотників
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу Shahed з двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300", - написали у повідомленні.
Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.
- Ввечері середи, 29 листопада, російські терористи запустили "шахеди" та ракети на територію України. У Вінницькій та Хмельницькій областях працювала ППО.
- Також вночі терористи атакували ракетами С-300 Покровськ, Новоградівку та Мирноград. Щонайменше 10 постраждалих, під завалами, ймовірно, знаходяться люди.
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