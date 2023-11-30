Українська ППО вночі знищила 14 із 20 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 30 листопада 2023 року противник атакував 20-ма ударними БПЛА типу Shahed з двох напрямків: окупований Крим та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300", - написали у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бойової роботи знищено 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.