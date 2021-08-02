Українська сторона в ТКГ не бачить можливості щодо зустрічі у Мінську під час карантину, - Арестович

Про це сказав спікер української делегації Олексій Арестович, передає "Інтерфакс-Україна".

"На даний час карантинні обмеження через COVID-19 українська сторона сприймає всерйоз і не вважає можливою організацію очної зустрічі. Проте, ми почули позицію російської сторони. Ми її обговоримо на рівні голів делегацій, на рівні МЗС і приймемо відповідне рішення до моменту наступного засідання ТКГ - це 26 серпня. Ще є цілий місяць. Ми своєчасно повідомимо наших партнерів", - сказав він.

За словами Арестовича, "російська сторона видає бажане за дійсне, говорячи про те, що ОБСЄ виступає "за" проведення очної зустрічі у Мінську".

"ОБСЄ ніколи не виносить однозначних суджень, поки немає гарантованої і однозначної позиції всіх трьох сторін переговорів ТКГ. Вони(росіяни, - ред.) видають бажане за дійсне", - додав Арестович.

Раніше глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов заявив про те, що для чергового засідання контактної групи по Донбасу, запланованого на 26 серпня, є всі можливості проведення в очному форматі.