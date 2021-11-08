Українська тенісистка Ястремська оголосила про закінчення сезону

Ястремська більше не буде виступати цього року. На це вона натякнула в Instagram.



"Через злети і падіння цей сезон 2021 року був для мене емоційно важким... Але я ніколи не здавалася і тримала голову піднятою. Я дуже вдячна за те, що займаюся спортом, який дуже люблю, і я вже не можу дочекатися наступного сезону! Дякую всім за підтримку, це так багато для мене значить!"- написала Даяна Ястремська.

У січні 2021 року в пробі українки були виявлені метаболіти местеролону. Через це вона пропустила більше ніж пів року через дискваліфікацію.



Даяна Ястремська займає 97 місце в рейтингу WTA.

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