Українська тенісистка Ястремська оголосила про закінчення сезону
Українська тенісистка Даяна Ястремська оголосила про закінчення для себе сезону
Ястремська більше не буде виступати цього року. На це вона натякнула в Instagram.
"Через злети і падіння цей сезон 2021 року був для мене емоційно важким... Але я ніколи не здавалася і тримала голову піднятою. Я дуже вдячна за те, що займаюся спортом, який дуже люблю, і я вже не можу дочекатися наступного сезону! Дякую всім за підтримку, це так багато для мене значить!"- написала Даяна Ястремська.
У січні 2021 року в пробі українки були виявлені метаболіти местеролону. Через це вона пропустила більше ніж пів року через дискваліфікацію.
Даяна Ястремська займає 97 місце в рейтингу WTA.
- 23 червня тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про вживання заборонених препаратів.
- 9 вересня українка у міксті з австралійцем Максом Перселлом програла у півфіналі Відкритого чемпіонату США.
- 21 вересня Даяна Ястремська потрапила в альтернативний список турніру WTA 500 Кубок Кремля.
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