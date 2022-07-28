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Головна війна з Росією Українська влада повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц, — нардеп Княжицький
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Українська влада повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц, — нардеп Княжицький

28 липня, 2022 четвер
08:15
війна з Росією Микола Княжицький

Народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький зауважив, що для України важлива двопартійна підтримка від США як демократів, так і республіканців, до яких належить пані Спартц

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що про Андрія Єрмака було багато різних публікацій. Ми повинні переживати, що американська відома членкиня Парламенту США вголос говорить про те, що може завадити Україні отримувати зброю та іншу допомогу від США. Українська влада в таких випадках повинна чітко, по суті, оперативно і з повагою відповідати на листи Спартц. Ми бачимо, що українська влада намагається її принизити, відповідає їй у хамській манері - це велика помилка. Це підриває наші стосунки з американським політикумом", - наголосив Княжицький

Нардеп також додав, що Вікторія Спартц українка за походженням і підкреслює, що служить своїм виборцям. Вона багато зробила для того, щоб Україна отримала зброю, але є прихильницею Трампа й може критикувати підходи Байдена.

"Я не здивуюсь, якщо були українські політики, які зверталися до Спартц і подавали своє бачення щодо діяльності Єрмака, звинувачували його у багатьох речах. Якщо є спростування закидів, які вона кидає на адресу Єрмака, то треба чітко й аргументовано спростувати", - наголосив Княжицький.

  • 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
  • Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією. 
  • Конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії і знову згадала про очільника Офісу президента України
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав брехнею заяви Спартц.

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