Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Українські фінансисти чомусь думають, що війна їх не стосується. Вони відверто поводять себе так, наче в країни немає війни. Нацбанк починає розповідати, що він не може зробити цільову кредитну емісію. Але вони брешуть, тому що у 2022 році вони надрукували 400 млрд гривень і вклали в економіку. Є питання до фінансистів. Банки відверто не хочуть кредитувати оборонку. Тобто кредит на машину й квартиру можна отримати, а дати грошей на оборонку, в них немає", - наголосив Загородній.

За словами політексперта, 60% банківської системи перебуває в державних руках.

"Кабмін має задавати банкірам ці питання. Якщо банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, то питання: навіщо такі банкіри, і чому вони не у в'язниці за протидію ЗСУ? Коли потрібно фінансувати оборонку, то в них раптом з'являються ризики. Немає у них ризиків! Ризики є у воїнів на фронті, у сімей, які втрачають близьких. Триває шалене недофінансування сектору економіки. Нацбанк може різними шляхами змусити банки кредитувати економіку. В чому проблема кредитувати промисловість?" - додав Загородній.