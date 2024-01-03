Українські банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, - політтехнолог Загородній
Партнер Національної антикризової групи, політтехнолог Тарас Загородній вважає, що українські банки мають фінансувати оборонну промисловість країни
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Українські фінансисти чомусь думають, що війна їх не стосується. Вони відверто поводять себе так, наче в країни немає війни. Нацбанк починає розповідати, що він не може зробити цільову кредитну емісію. Але вони брешуть, тому що у 2022 році вони надрукували 400 млрд гривень і вклали в економіку. Є питання до фінансистів. Банки відверто не хочуть кредитувати оборонку. Тобто кредит на машину й квартиру можна отримати, а дати грошей на оборонку, в них немає", - наголосив Загородній.
За словами політексперта, 60% банківської системи перебуває в державних руках.
"Кабмін має задавати банкірам ці питання. Якщо банкіри не хочуть фінансувати оборону країни, то питання: навіщо такі банкіри, і чому вони не у в'язниці за протидію ЗСУ? Коли потрібно фінансувати оборонку, то в них раптом з'являються ризики. Немає у них ризиків! Ризики є у воїнів на фронті, у сімей, які втрачають близьких. Триває шалене недофінансування сектору економіки. Нацбанк може різними шляхами змусити банки кредитувати економіку. В чому проблема кредитувати промисловість?" - додав Загородній.
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