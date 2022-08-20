Українські десантники показали, як знищили автівку з окупантами на Донеччині
Миколаївські десантники показали, як на Донеччині підірвали російське авто з майже всім екіпажем
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
Військові розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ виявили тилову дорогу, якою рухався ворожий транспорт. На одній із ділянок дороги українські військові підготували мінно-вибуховий пристрій, котрий спрацював, коли їхала автівка російських окупантів.
"Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж. Смерть російським окупантам", - наголосили в ЗСУ.
- 20 серпня стало відомо, що на Запоріжжі ЗСУ знищили рідкісний російський радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1".
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