Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

Військові розвідувального підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ виявили тилову дорогу, якою рухався ворожий транспорт. На одній із ділянок дороги українські військові підготували мінно-вибуховий пристрій, котрий спрацював, коли їхала автівка російських окупантів.

"Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж. Смерть російським окупантам", - наголосили в ЗСУ.

20 серпня стало відомо, що на Запоріжжі ЗСУ знищили рідкісний російський радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк-1".

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