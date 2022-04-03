Українські десантники взяли під контроль район Прип'яті й ділянку кордону з Білоруссю
3 квітня підрозділи ДШВ ЗСУ взяли під контроль район міста Прип'ять і ділянку українсько-білоруського кордону
Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.
"Так, сьогодні 03 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку Державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні!", - наголосили у відомстві.
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