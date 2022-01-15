Українські дисиденти виступили на захист Порошенка

Про це повідомляє "Четверта студія".

За словами народного депутата шести скликань, дисидента та журналіста Ярослава Кендзьора, зараз в Україні повторюється історія з політичними репресіями часів Януковича та СРСР.

“Ми пережили радянську "демократію" і "демократію" Януковича. Аналізуючи ті події, які відбуваються в Україні сьогодні, ми бачимо, що історія повторюється", – сказав Кендзьор.

Дисиденти різко засудили утиски свободи слова, які сьогодні набувають системного характеру. Вони додали, що "закрити рота" тим, хто говорить правду, це типова тактика радянської влади. Як тоді руйнували українську мову, культуру, традиції, так і сьогодні це робиться руками Зеленського і його команди. Бо на Банковій відкрито працюють агенти ФСБ, а Україна котиться до тоталітарного режиму.

"Геть від Москви – відомий заклик Миколи Хвильового. Його вдалося реалізувати п'ятому президенту України Петру Порошенку", – каже народний депутат України п'яти скликань, літератор і дисидент Михайло Косів.

"У 2014 році саме Порошенко дав гідний спротив російській агресії, створив професійну армію, енергетична система стала незалежною від Москви. Тому зараз не можемо дозволити цій "випадковій постаті" , яка нині стала президентом зруйнувати Україну. Не треба йти на цей шантаж", – заявив поет, дисидент, лауреат Національної премії України ім. Шевченка Ігор Калинець.

"Ми не можемо стояти осторонь в той час, як влада Зеленського руйнує Україну! Не маємо права знищити нашу незалежність і демократію, за яку боролися десятиліттями, і за яку віддали своє життя такі особистості, як Чорновіл", – заявили дисиденти.

Вони зазначили, що сьогодні ми можемо провести очевидні паралелі з подіями 50-річної давності, коли з 12 січня 1972 року почалися масові арешти українських націоналістів. А все через факти численної появи українського самвидаву, в тому числі закордоном.

"Кожен диктатор, коли починає розуміти, що суспільство стає ним незадоволеним, починає узурпувати владу, починає "закривати рота" вільним медіа, починає переслідувати опозиційних політиків, активістів, громадських діячів. Звинувачення у державній зраді п'ятого президента України – це просто абсурд. Саме це нині робить і чинна влада в Україні", – додав Ярослав Кендзьор.

"Сьогодні саме молодь має об’єднатися і виступити проти злочинної влади Зеленського. Так як і ми колись, бо ми були безстрашні та енергійні, ми не боялися вголос сказати про свою незалежність", – закликав Ігор Калинець.

"17 січня дуже важливо показати нашу свідому проукраїнську позицію, що ми єдині і незалежні. Ми маємо об’єднатися і сказати, що Україна – не Росія. Тому 17 січня потрібно бути у Києві!", – наголосив Ярослав Кендзьор.

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