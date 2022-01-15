Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Українські дисиденти виступили на захист Порошенка

Українські дисиденти виступили на захист Порошенка

15 січня, 2022 субота
20:21
Суспільство Ярослав Кендзьор

Колишні в’язні радянських таборів, політики та дисиденти виступили проти переслідувань опозиції та її лідера Петра Порошенка

Про це повідомляє "Четверта студія". 

За словами народного депутата шести скликань, дисидента та журналіста Ярослава Кендзьора, зараз в Україні повторюється історія  з політичними репресіями часів Януковича та СРСР.

“Ми пережили радянську "демократію" і "демократію" Януковича. Аналізуючи ті події, які відбуваються в Україні сьогодні, ми бачимо, що історія повторюється", – сказав Кендзьор. 

Дисиденти різко засудили утиски свободи слова, які сьогодні набувають системного характеру. Вони додали, що "закрити рота" тим, хто говорить правду, це типова тактика радянської влади. Як тоді руйнували українську мову, культуру, традиції, так і сьогодні це робиться руками Зеленського і його команди. Бо на Банковій відкрито працюють агенти ФСБ, а Україна котиться до тоталітарного режиму.

"Геть від Москви – відомий заклик Миколи Хвильового. Його вдалося реалізувати п'ятому президенту України Петру Порошенку", – каже народний депутат України п'яти скликань, літератор і дисидент Михайло Косів.

"У 2014 році саме Порошенко дав гідний спротив російській агресії, створив професійну армію, енергетична система стала незалежною від Москви. Тому зараз не можемо дозволити цій "випадковій постаті" , яка нині стала президентом зруйнувати Україну. Не треба йти на цей шантаж", – заявив поет, дисидент, лауреат Національної премії України ім. Шевченка Ігор Калинець.

"Ми не можемо стояти осторонь в той час, як влада Зеленського руйнує Україну! Не маємо права знищити нашу незалежність і демократію, за яку боролися десятиліттями, і за яку віддали своє життя такі особистості, як Чорновіл", – заявили дисиденти.

Вони зазначили, що сьогодні ми можемо провести очевидні паралелі з подіями 50-річної давності, коли з 12 січня 1972 року почалися масові арешти українських націоналістів. А все через факти численної появи українського самвидаву, в тому числі закордоном.

"Кожен диктатор, коли починає розуміти, що суспільство стає ним незадоволеним, починає узурпувати владу, починає "закривати рота" вільним медіа, починає переслідувати опозиційних політиків, активістів, громадських діячів. Звинувачення у державній зраді п'ятого президента України – це просто абсурд. Саме це нині робить і чинна влада в Україні", – додав Ярослав Кендзьор.

"Сьогодні саме молодь має об’єднатися і виступити проти злочинної влади Зеленського. Так як і ми колись, бо ми були безстрашні та енергійні, ми не боялися вголос сказати про свою незалежність", – закликав Ігор Калинець.

"17 січня дуже важливо показати нашу свідому проукраїнську позицію, що ми єдині і незалежні. Ми маємо об’єднатися і сказати, що Україна – не Росія. Тому 17 січня потрібно бути у Києві!", – наголосив Ярослав Кендзьор.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

політичні переслідування
диктатура
Петро Порошенко
дисиденти
Володимир Зеленський
політичні репресії
Ярослав Кендзьор
Читайте також:
російські танки
12 січня, 2022 середа
"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ
россия хакер
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
14 січня, 2022 п'ятниця
Як Росія хакнула Зе-владу. І до чого тут вибори через “Дію”
СБУ арест
13 січня, 2022 четвер
Засудили до 8 років ув'язнення: СБУ затримала командира спецпідрозділу бойовиків
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.86
    Купівля 27.86
    Продаж 28.15
  • EUR
    Купівля 31.78
    Продаж 32.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 січня
19:50
Андрій Шевченко
Український ексфутболіст "Ювентуса" назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"
19:33
НАТО
Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство в НАТО, у разі вторгнення РФ до України, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
19:15
Кулеба
Кулеба розповів про підсумки зустрічі глав МЗС країн ЄС, присвяченої безпеці України
18:56
Віталій Миколенко (праворуч)
Миколенко зіграв перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії
18:35
Ексклюзив
Акежан Кажагельдін
"У Казахстані спостерігаємо "водорозділ" у владі", – політик Акежан Кажагельдін
18:27
протести в Казахстані
Влада Казахстану назвала кількість загиблих під час протестів
18:01
ООС ЗСУ
15 січня на фронті спостерігається "тиша"
17:45
Мелані Джолі
Україну наступного тижня відвідає глава МЗС Канади
17:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Кремлівський диктатор зазнав двох великих геополітичних поразок: на Заході й на Сході", – Піонтковський
17:15
Епіфаній
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
17:07
Давід Нерес (праворуч)
"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста збірної Бразилії
16:49
Сенат США
До Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна
16:31
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Звинувачення Петра Порошенка є нікчемними та бездоказовими, - Безсмертний
16:21
Кевін де Брюйне (ліворуч)
"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" в чемпіонаті Англії
16:01
Ентоні Блінкен
США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з представниками Росії
15:55
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Росія починає "відповзати", – Роман Безсмертний
15:46
Токаєв не знає, скільки цивільних загинуло від його наказу стріляти "без попередження"
15:40
Олександр Заліско
Організатора "голодної туси" у Львові Заліска оштрафували на 17 тис. грн
15:30
США завдадуть Росії "гострого болю" у разі вторгнення до України, - Нуланд
15:13
Оновлено
гори_зима
При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати
15:07
Новак Джокович
Тенісиста-антивакцинатора Джоковича затримали в Австралії
14:36
16 січня закон про українську мову розповсюджується на друковану пресу та газетні кіоски. Що це означає
14:12
Повітря у Горлівці отруюється аміаком. Росіяни можуть скористатися цим як приводом, - ГУР
14:04
Андрій Шевченко
"Дженоа" звільнила Шевченка з посади головного тренера
13:35
Ексклюзив
Мухтар Аблязов
"Токаєв – це фасад, влада відійде до Путіна", – казахський опозиціонер Мухтар Аблязов
13:30
Карл Більдт
Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії РФ, - Карл Більдт
13:11
Хорвати відзначають 30-ту річницю визнання незалежності
13:00
На Черкащині мати знімала у порно своїх доньок 6 та 8 років
12:40
Марта Фаріон
Американці дивуються, що Україна так довго може протистояти збройній агресії Росії, – американська юристка
12:16
Жумабай Карагаєв
У Казахстані заарештували ексзаступника міністра енергетики й зняли з посад двох зятів Назарбаєва
11:55
Порошенко: ми як державницька опозиція будемо працювати на об’єднання України, бо немічна влада не бачить, що після Казахстану світ змінився
11:34
Олександр Лукашенко
Лукашенко каже, що це він розробляв операцію з придушення повстання у Казахстані. Разом з Путіним
11:20
Захід розуміє, що Порошенка переслідують як політичного конкурента, - журналіст Роман Цимбалюк
11:18
Андрій Корнат
"Хочу бачити, як саджають винуватців убивств Чорновола, Гонгадзе, а не переслідування опозиції", – політик Андрій Корнат
10:57
Окупанти використовуватимуть водоспади Криму для водопостачання Ялти
10:29
Леонід Деркач
Не стало ексголови СБУ і митниці Деркача
10:05
На балтійському острові Готланд з'явилися шведські танки. Для захисту від росіян
09:55
Інтерв’ю
Мухтар Аблязов
"Путін ніколи не йде звідти, куди вже зайшов" – казахський опозиціонер Мухтар Аблязов
09:41
Микола Княжицький
Микола Княжицький пояснив, чому переговори Зеленський - Байден - Путін є нереальними
09:12
Нурсултан Назарбаєв
Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV