Українські "єгері" перетворили ворогів на пішоходів, відібравши БТР
Бійці 71-ї єгерської бригади, внаслідок сутички, змусили російських окупантів покинути бронетехніку на ходу і втекти в ліс
Про це повідомили на facebook-сторінці 71-ї бригади.
Бійці 71-ї бригади під час прочісування масиву натрапили на ворожу групу, яка рухалась лісом під прикриттям бронетранспортеру. Після короткого бою, російські окупанти втекли і покинули техніку, навіть не заглушивши двигун. БТР застряг між деревами, окопуючись через інтенсивну роботу усіх коліс.
Визволити машину із пастки не вдалось, відтак "єгерям" довлелось задовльнитись трофейними боєприпасами. А от БТР довелось розстріляти із гранатомета, щоб він знову не дістався ворогу.
- ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів.
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