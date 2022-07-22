Про це повідомили на facebook-сторінці 71-ї бригади.

Бійці 71-ї бригади під час прочісування масиву натрапили на ворожу групу, яка рухалась лісом під прикриттям бронетранспортеру. Після короткого бою, російські окупанти втекли і покинули техніку, навіть не заглушивши двигун. БТР застряг між деревами, окопуючись через інтенсивну роботу усіх коліс.

Визволити машину із пастки не вдалось, відтак "єгерям" довлелось задовльнитись трофейними боєприпасами. А от БТР довелось розстріляти із гранатомета, щоб він знову не дістався ворогу.

ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів.