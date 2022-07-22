English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські "єгері" перетворили ворогів на пішоходів, відібравши БТР

Українські "єгері" перетворили ворогів на пішоходів, відібравши БТР

22 липня, 2022 п'ятниця
16:43
війна з Росією Російський БТР

Бійці 71-ї єгерської бригади, внаслідок сутички, змусили російських окупантів покинути бронетехніку на ходу і втекти в ліс

Про це повідомили на facebook-сторінці 71-ї бригади.

Бійці 71-ї бригади під час прочісування масиву натрапили на ворожу групу, яка рухалась лісом під прикриттям бронетранспортеру. Після короткого бою, російські окупанти втекли і покинули техніку, навіть не заглушивши двигун. БТР застряг між деревами, окопуючись через інтенсивну роботу усіх коліс.

Визволити машину із пастки не вдалось, відтак "єгерям" довлелось задовльнитись трофейними боєприпасами. А от БТР довелось розстріляти із гранатомета, щоб він знову не дістався ворогу.

  • ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
російська армія
Військові новини
Читайте також:
20 липня, 2022 середа
Лукашенка може замінити "смотрящий" від російського лобі Вольфович, - генерал-майор СБУ Ягун
21 липня, 2022 четвер
"На жаль, з'являються такі ідіоти": "слуга" Безугла звинуватила Гайдая у поганій підготовці до оборони Луганщини. Він назвав її "несповна розуму"
20 липня, 2022 середа
Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 37.87
    Продаж 39.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
18:03
Нікополь
Жителів Нікополя попереджають про можливий новий обстріл. Закликають залишити вулиці
18:02
Польща
Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців
17:58
HIMARS
В армії РФ почали зростати втрати серед офіцерів, це може бути пов'язане з роботою РСЗВ HIMARS, - дослідження BBC
17:54
Увага міни
На окупованій Херсонщині через заміновані дороги масово гине худоба
17:51
Естонія
Естонський суд відправив за ґрати трьох чоловіків за підтримку російської агресії в Україні
17:47
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів
ЗСУ знищили РСЗВ "Град" та гаубицю "Мста-С" окупантів на південному фронті
17:37
Ексклюзив
Петро Кузик
Ми воюємо з деградованим суспільством, яке має багато смертоносної зброї, - командир батальйону "Свобода" Кузик
17:34
Херсон окупанти
У Херсоні росіяни шукають зброю і перевіряють гаражі жителів, - ОК "Південь"
17:34
У Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна
17:22
Геннадій Корбан
"Захищаю країну з 2014 року": бізнесмена і політика Корбана не пустили в Україну і вилучили паспорт, він звернувся до Зеленського
17:20
Іспанія спека
В Іспанії та Португалії внаслідок аномальної спеки загинули 1700 людей
17:05
Біженці на вокзалі у Львові
Запроваджено нові правила перевезення тварин з України до Польщі
17:04
Німеччина остерігається, що Росія знову шантажуватиме Європу через підтримку України у війні з Кремлем
Німеччина планує до 1 листопада заповнити свої газові сховища на 95%
16:59
Лавров
Центр протидії дезінформації попередив українців про новий наратив російських пропагандистів
16:49
Ексклюзив
монумент "Батьківщина-Мати"
Рішення щодо монументу "Батьківщина-Мати" має прийняти уряд чи Мінкульт, - Дробович
16:32
Маріуполь
"Будуть проводитись посилені фільтраційні заходи": окупанти закрили в'їзд та виїзд з Маріуполя
16:21
ТРО ЗСУ Херсон
Крим 2.0. Чи зможе Росія анексувати Херсонщину і Запоріжжя?
16:00
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
США вважають, що Україна знищила понад 100 важливих цілей армії РФ, - Reuters
15:59
танкер Johnny Ranger
Танкер з російськими добривами прямує до США на тлі помʼякшення мит, - Reuters
15:56
У Болгарії на пляж винесло фрагмент російського ЗРК
У Болгарії на пляж винесло фрагмент російського ЗРК
15:56
Ексклюзив
Андрій Магера
ЦВК та МВС отримують всі укази президента про громадянство, там можуть підтвердити інформацію щодо Коломойського і нардепів, - Магера
15:48
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Нерухомість, рахунки, корпоративні права: суд арештував активи Медведчука і Марченкко, якими керували з Росії
15:39
ракетні системи США
Латвія планує закупити у США системи HIMARS
15:39
Ексклюзив
економіка
Важливо максимально дерегулювати та лібералізувати українську економіку - модель, яка була 30 років, не працює, - президент Торгово-промислової палати
15:39
Оновлено
зерно хліб пшениця елеватор
В Туреччині домовилися про експорт українського зерна: подробиці угод
15:32
Україна отримала від Франції мобільну криміналістичну лабораторію для ідентифікації жертв війни
15:17
Перший в Україні NFT-музей війни зібрав $1 млн для допомоги ЗСУ
15:15
Ексклюзив
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Росіяни планують захопити Запоріжжя, - екскомандир полку "Азов" Жорін
15:07
Михайло Подоляк
"Україна не підписує жодних документів з Росією": Подоляк розповів подробиці угоди про експорт зерна з України
15:03
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
Росіяни не здатні захопити Одесу через український "нептун", ППО й ЗСУ на Миколаївщині, - військовий експерт Коваленко
14:56
Роттердам
Росії остаточно перекрили потік контейнерних вантажів через найбільший порт Європи
14:49
Естонія
Естонія виділила понад 5 млн євро закладам освіти для навчання дітей з України
14:43
ДБР
Присягнув на вірність ворогу 2014 року: ДБР повідомило про підозру в держзраді екскапітану військового корабля "Тернопіль"
14:35
Ексклюзив
Віталій Портников
В деяких регіонах України потрібно було не будувати, а демонтувати дороги, - Портников
14:34
"Вони їх у концтабір у "ЛНР" відправляють": українська розвідка перехопила розмову окупанта з дружиною
14:34
Google
На окупованій території Донецької та Луганської областей заблокували Google
14:28
Вибух під Херсоном
На околиці Херсона пролунав потужний вибух, - ЗМІ
14:22
Оновлено
обстріл ракета
Росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину: 38 вибухів і 26 "прильотів"
14:10
Руслан Стефанчук
Стефанчук до кінця року обіцяє ухвалення законопроєктів, необхідних для відкриття перемовин про вступ до ЄС
14:10
Ексклюзив
Система дій на полі бою поступово складається на нашу користь, - Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV