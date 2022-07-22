ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів
Українські десантники та піхотинці знищили російських окупантів, 8 російських гаубиць 2А65 "Мста-Б", техніку й боєкомплект
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"Завдяки чіткій та злагодженій взаємодії (десантників і піхотинців ЗСУ, - ред.), було знищено гаубичний артилерійський дивізіон (без однієї гаубичної батареї) - 8 одиниць 152-мм гаубиць 2А65 "Мста-Б", особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів", - наголосили в ЗСУ.
Як зауважили українські десантники, удар по окупантах завдали з артилерії.
- 21 липня українські захисники знищили базу окупантів у Скадовську та 4 склади росіян у Чорнобаївці й Донецьку.
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