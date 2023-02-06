Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Резнікова.

"Із завтрашнього дня, з понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard. Ми продовжуємо розмови з нашими партнерами - і незабаром буде візит високих гостей, поговоримо і про запчастини для Leopard, їхній ремонт, обслуговування тощо", - сказав Резніков.

За його словами, є чітке розуміння про те, яка країна скільки танків надасть Україні. Резніков також впевнений, що Україна отримає від партнерів бойові літаки, і наголосив, що це питання обговорюється.

Міністр наголосив, що партнери чують українську сторону й обізнані, що Україні потрібна авіаційна платформа. Він зазначив, що бренд і назва літаків не принципові для України, і це питання буде вирішуватися на експертному рівні з партнерами.