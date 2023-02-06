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Українські екіпажі з 6 лютого починають навчання на танках Leopard, питання літаків обговорюється - Резніков

6 лютого, 2023 понедiлок
01:53
війна з Росією Танк Leopard

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 6 лютого стартує навчання українських танкових екіпажів за межами України на німецьких танках Leopard

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Резнікова. 

"Із завтрашнього дня, з понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard. Ми продовжуємо розмови з нашими партнерами - і незабаром буде візит високих гостей, поговоримо і про запчастини для Leopard, їхній ремонт, обслуговування тощо", - сказав Резніков.

За його словами, є чітке розуміння про те, яка країна скільки танків надасть Україні. Резніков також впевнений, що Україна отримає від партнерів бойові літаки, і наголосив, що це питання обговорюється.

Міністр наголосив, що партнери чують українську сторону й обізнані, що Україні потрібна авіаційна платформа. Він зазначив, що бренд і назва літаків не принципові для України, і це питання буде вирішуватися на експертному рівні з партнерами. 

  • 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
  • Вже 1 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 1 лютого відвідав Аугустдорфу, де базуються танки Leopard 2, щоб перевірити їхній стан.
Новини
Олексій Резніков
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