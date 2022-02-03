Українські команди посіли останнє місце в рейтингу клубів, які найрідше купують футболістів
Клуби Української Прем'єр-ліги найрідше в Європі проводять трансфери футболістів за гроші
Про це повідомляє "Трибуна".
У звіті УЄФА вказано, що у літнє трансферне вікно лише 10% переходів до українських команд були трансферами за гроші з інших команд. Це найнижчий показник у Європі серед 20 оцінених ліг.
Варто відзначити, що українські команди мають найвищий після Греції (69%) відсоток підписання вільних агентів (безкоштовних футболістів) – 60%.
21% усіх трансферів в УПЛ - оренди.
Розподіл переходів у європейських чемпіонатах:
1. Англійська Прем'єр-ліга – 63% трансфери; 16% вільні агенти; 21% оренди;
2. Серія А, Італія – 49%; 17%; 34%;
3. Бундесліга, Німеччина – 50%; 32%; 18%;
4. Ліга 1, Франція – 49%; 21%; 30%;
5. Ла Ліга, Іспанія – 38%; 31%; 31%;
...
20. Українська Прем'єр-ліга – 10%; 60%, 30%.
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
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