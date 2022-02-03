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Головна Спорт Українські команди посіли останнє місце в рейтингу клубів, які найрідше купують футболістів

Українські команди посіли останнє місце в рейтингу клубів, які найрідше купують футболістів

3 лютого, 2022 четвер
20:41
Спорт "Динамо"

Клуби Української Прем'єр-ліги найрідше в Європі проводять трансфери футболістів за гроші

Про це повідомляє "Трибуна".

У звіті УЄФА вказано, що у літнє трансферне вікно лише 10% переходів до українських команд були трансферами за гроші з інших команд. Це найнижчий показник у Європі серед 20 оцінених ліг.

Варто відзначити, що українські команди мають найвищий після Греції (69%) відсоток підписання вільних агентів (безкоштовних футболістів) – 60%.

21% усіх трансферів в УПЛ - оренди.

Розподіл переходів у європейських чемпіонатах:

1. Англійська Прем'єр-ліга – 63% трансфери; 16% вільні агенти; 21% оренди;

2. Серія А, Італія – 49%; 17%; 34%;

3. Бундесліга, Німеччина – 50%; 32%; 18%;

4. Ліга 1, Франція – 49%; 21%; 30%;

5. Ла Ліга, Іспанія – 38%; 31%; 31%;
...
20. Українська Прем'єр-ліга – 10%; 60%, 30%.

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