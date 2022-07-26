Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, уряд Франції передасть 10 тисяч ноутбуків українським медикам, щоб підтримати цифровізацію медичної сфери.

"10 тисяч ноутбуків від уряду Франції отримають українські медики...Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - пише Федоров.

Також міністр відмітив щоденний героїзм українських лікарів і подякував французьким урядовцям за підтримку.

"Наші лікарі – герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами...Дякую Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку нашої з МОЗ ініціативи", - написав він.