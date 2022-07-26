Українські медики отримають 10 тис. ноутбуків від французького уряду
Міністерство економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції передасть українським лікарям 10 тис. ноутбуків
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, уряд Франції передасть 10 тисяч ноутбуків українським медикам, щоб підтримати цифровізацію медичної сфери.
"10 тисяч ноутбуків від уряду Франції отримають українські медики...Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - пише Федоров.
Також міністр відмітив щоденний героїзм українських лікарів і подякував французьким урядовцям за підтримку.
"Наші лікарі – герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами...Дякую Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку нашої з МОЗ ініціативи", - написав він.
- До початку нового навчального року в Україну мають прибути понад 40 тис. ноутбуків від Google для вчителів.
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