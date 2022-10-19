Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.

"18 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - пише пресслужба.

Повідомляється, що морські піхотинці протягом минулої доби знищили 16 російських загарбників та сховище боєприпасів.

Також артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню окупантів і російської техніки.

"У результаті знищено 10 осіб живої сили, танк, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", зенітний ракетний комплекс, міномет та сховище з боєприпасами", - додають у пресслужбі.

Остаточні втрати противника уточнюють.

18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.

Близько другої години дня 19 жовтня на Київщині працювала Протиповітряна оборона.

Сили Протиповітряної оборони у Рівненській області показують свою роботу на всі 100%. За два тижні в області було збито дві ракети та два ворожі дрони.

19 жовтня стало відомо, що Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети армії Росії над Чернігівською областю.

ЗСУ з початку доби знищили 4 крилаті ракети та 8 безпілотників у центральній частині країни.

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