Українські морпіхи минулої доби знищили 26 окупантів, 2 склади боєприпасів, танк, САУ та ЗРК
ВМС знищили за добу 18 жовтня російський танк, самохідну артустановку, ракетний комплекс і два сховища з боєприпасами та 26 окупантів
Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.
"18 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - пише пресслужба.
Повідомляється, що морські піхотинці протягом минулої доби знищили 16 російських загарбників та сховище боєприпасів.
Також артилерійські підрозділи ВМС завдавали ударів по скупченню окупантів і російської техніки.
"У результаті знищено 10 осіб живої сили, танк, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", зенітний ракетний комплекс, міномет та сховище з боєприпасами", - додають у пресслужбі.
Остаточні втрати противника уточнюють.
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