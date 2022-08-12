Українські піротехніки за добу знешкодили 579 вибухонебезпечних предметів
В Україні 11 серпня піротехніки обстежили територію завбільшки 70 га та знешкодили 579 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 110 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 579 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 70 га", - наголосили у відомстві.
Найчастіше вони працювали на Харківщині - 6814 разів, Київщині - 5108, Чернігівщині - 3136, Миколаївщині - 1486, Сумщині - 956, Черкащині - 927.
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні знешкодили 179 066 вибухонебезпечних предметів і 846 кг вибухової речовини, зокрема 2100 авіабомб. Також рятувальники обстежили 68 260 га території.
"У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101", - закликали в ДСНС.
- 10 серпня українські піротехніки знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів на території площею 97 га.
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